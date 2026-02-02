Suriye hükümet güçlerinin giriş yaptığı Hasake'de YPG'nin yerinden ettiği siviller buruk bir sevinç yaşıyor

Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü YPG tarafından yerinden edilen siviller, Suriye hükümetine ait konvoyun kente girişini memnuniyetle karşıladıklarını ancak evlerine dönememeleri ve örgütün uyguladığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu sevincin yarım kaldığını ifade etti.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında hükümete bağlı konvoyun Haseke'ye girmesi bölgede sevinç gösterileriyle karşılanırken, yerinden edilen Hasekeliler evlerine dönüşün halen mümkün olmamasından yakındı.

Haseke'ye bağlı Sallaliyye köyü sakinleri, yaşadıkları "eksik mutluluğu" AA muhabirine anlattı.

"Kandil grubu Haseke'den silahlarıyla birlikte çıkmalı"

Haseke sakinlerinden Hüseyin Sallal, uzun yıllar süren bekleyişin ardından yaşanan bu gelişmenin kendilerini umutlandırdığını ancak mutluluğun buruk olduğunu dile getirdi.

Sallal, "Mutluyuz ama biraz buruk bir mutluluk. Çok bekledik. Tam 13 yıldır bu mutlu günü bekliyoruz. Daha yeni yeni Suriye rejiminden kurtulduk derken bu kez Kandil grubu (terör örgütü PKK) geldi." dedi.

Söz konusu grubun bölge halkını temsil etmediğini vurgulayan Sallal, "Bunlar Kürt değil. Benim dayılarım Kürt. Temiz ve saygılı olanları seviyoruz. Biz Kürt kardeşlerimize hep şunu söylüyoruz: Kandil'den gelenlere yüz vermeyin, kalan ömrümüzü birlik içinde güzelce yaşayalım." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin bölgeye girmesiyle teröristlerin dağıldığını belirten Sallal, "Suriye hükümet güçleri gelince diğerleri adeta toz oldu. Ancak Haseke'de hala zor durumda olan akrabalarımız var. Kutlama yapmalarına bile izin verilmiyor." diye konuştu.

Teröristlerin kentten çekilmesi gerektiğini vurguayan Sallal, "Kandil grubu (terör örgütü PKK), Haseke'den silahlarıyla birlikte çıkmalı." dedi.

Esed rejimi unsurlarına da güven duymadıklarını dile getiren Sallal, "Eski Suriye rejiminin kalıntılarına güven yok. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara onlara güven verdi, ama bunu hak etmiyorlar. Son iki gündür köprüleri ve yolları patlatıyorlar." şeklinde konuştu.

"Halen Haseke'de abluka altında kalan dostlarımız var"

Bir diğer Haseke sakini Alaa Ahmed Ceddu da yaşadığı duyguları, şu sözlerle anlattı:

"Çok mutluyuz. Sevincimiz anlatılacak gibi değil. Bunun daha hayırlı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Halen Haseke'de abluka altında kalan dostlarımız var. Onlara rahat bir yaşam tanınmıyor. Evlerinden çıkamıyorlar, kapılarının önüne bile gidemiyorlar. Mutluluğumuzun tamamlanmasını istiyoruz."

Ceddu, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin kente girmesi ve kontrolü ele almasıyla rahatladığını, şu an durumlarının daha iyi olduğunu söyledi.

"Bizim Kürtlerle hiçbir sorunumuz yok, sorunumuz sadece YPG ile"

Bir başka Haseke sakini Osman Mahmud Avad ise mutluluğun geç de olsa geldiğini ancak yaşadıkları acıların izlerinin halen taze olduğunu dile getirdi.

Avad, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok mutluyuz. Suriye'nin diğer kentlerinde yaşanan kurtuluş sevincini biz de yaşamak istiyorduk. Herkes bu sevinci yaşadı ama biz Haseke sakinleri yaşayamadık. Tam 21 gündür yerinden edilmiş durumdayım. Buraya yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir köyde yaşamak zorunda kaldım. Her 10 aile bir evde kalıyordu. Yemek, su, elektrik, mazot yoktu; hastalar için ilaç dahi bulunmuyordu. Çok zor günler geçirdik."

Haseke kentini işgal eden terör örgütü YPG tarafından defalarca gözaltına alındığını aktaran Avad, örgütün sözde "istihbarat birimi" tarafından 15 gün boyunca alıkonulduğunu ve çeşitli işkencelere maruz kaldığını anlattı.

Avad, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mutluyuz ama bu mutluluk biraz buruk, çünkü geç gelen bir mutluluk oldu. Biz Cezire ve bölge halkı olarak orduyla bağlantı kurduk ve kurtuluş için öncülük ettik. Bizim Kürtlerle hiçbir sorunumuz yok, sorunumuz sadece YPG ile. Bunlar Suriye dışından gelen unsurlar. Suriye devletine ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya güveniyoruz. Ordu bizim ordumuz, vatan ve memleket bizim memleketimiz."