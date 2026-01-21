Haberler

Terör örgütü YPG/SDG'nin ateşkesi ihlal ederek Haseke'de düzenlediği İHA saldırısında 7 sivil öldü

Güncelleme:
Suriye'nin Haseke kentinde YPG/SDG terör örgütü tarafından düzenlenen kamikaze insansız hava aracı saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Saldırının, hükümet ile varılan ateşkesi ihlal ettiği belirtiliyor.

Terör örgütü YPG/SDG'nin, "hükümet ile varılan ateşkesi ihlal ederek" Suriye'nin Haseke kentinde bir at çiftliğine kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/SDG'li teröristler, Haseke kentinin Nehşva mahallesinde bir at çiftliğine kamiakaze İHA ile saldırı düzenledi.
Saldırıda 7 sivil yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.
Suriye'de 4 günlük ateşkes
Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin 20 Ocak'ta Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.
Terör örgütü YPG/SDG'den yapılan açıklamada da "Ateşkese tam bağlıyız." ifadeleri kullanılmıştı.
Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan açıklamasında, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı aktarılmıştı.
Haberde, Suriye Cumhurbaşkanlığının, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerde bulunulması amacıyla örgüte 4 gün süre tanıdığı kaydedilmişti.

