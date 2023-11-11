HASDAL KIŞLASI'NDA 5 BİN 600 FİDAN DİKİLDİ

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 1'inci Ordu 52'inci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı Hasdal Kışlası'nda 5 bin 600 yakın fidan ve ağaç dikildi.

Milli Savunma Bakanlığı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kapsamında 1'inci Ordu 52'inci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı Hasdal Kışlası'nda Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanında Ağaçlandırma etkinliği yapıldı. Etkinliğe 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Kıbrıs gazileri, şehit aileleri ile askeri personeller katıldı. Kışlada 13 bin metrekare alana ateş dikeni, servi, yatay ardıç olmak üzere 5 bin 600'e yakın fidan ve ağaç dikimi yapıldı. Asker ve şehit aileleri ile Kıbrıs gazileri de alanda ağaç dikti. Bir şehit annesi ağaç dikimi sırasında duygusal anlar yaşadı. 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, gazi ve çocuklarla birlikte ağaç dikerek can suyunu verdi. Askerlerde fidan dikimi yaptı.

'BURADA YETİŞECEK OLAN HER BİR FİDAN BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE BIRAKILABİLECEK EN BÜYÜK MİRASTIR"

3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1925 yılında başkent Ankara'da Atatürk Orman Çiftliğinin açılışı esnasında ağaçlandırmaya ve yeşilliğe verdiği değeri ve önemi vurgulamıştır. Ormanlar bir ülkenin kalbidir ve en büyük zenginlik kaynağıdır. Bizim için orman hava gibi ekmek gibi bir ihtiyaçtır. Milyonlarca bitki ve hayvan türünün yaşadığı ormanların faydalarını saymakla bitiremeyiz. Ormanları bilinçsizce tüketen ülkeler yalnız çölleşmeyle kalmaz, sahip oldukları en büyük doğal zenginlikleri de kaybetmiş olurlar. Umudumuz, inancımız ve geleceğimiz olan genç nesillere daha fazla yeşil alan bırakma sorumluluğu bilinciyle etkin, caydırıcı, saygın Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin orman varlığına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bölgeyi ağaçlandırmak ve fidan dikmek kadar önemli bir diğer vazifemiz ise dikilen fidanları, ağaçları yaşatmak, büyütmek, korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak olmalıdır. Burada yetişecek olan her bir fidan bizden sonraki nesillere bırakılabilecek en büyük mirastır" dedi.

'GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE BU FİDANLARI DİKMEK BİZİM İÇİN GURUR ONUR KAYNAĞI"

Kıbrıs gazisi Ahmet Kendigel, Cumhuriyetin 100. Yılında böyle bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Her biri fidan olan gençlerimizle birlikte bu fidanları dikmek bizim için gurur onur kaynağı. Bu toprak için dökülen kanların mutlaka hakkı yerine getirildi. Bu kanlarla bu topraklar vatan edildi" diye konuştu. Kardeşiyle birlikte ağaç diken 7 yaşındaki Ahmet İzmir, 'Kardeşimle birlikte ağaç dikip suladık. Çok mutluyum. İlk defa ağaç diktim" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİ YEŞİLLENDİRİYORUZ VE DAHA GÜZELLEŞTİRİYORUZ"

12 yaşındaki Melisa Yıldız ise "Cumhuriyetimizin 100. yılında 11 Kasım ağaç bayramında güzel ülkemizi daha da güzelleştirmek için yeni fidanlar dikmenin mutluluğu içerisindeyiz hepimiz. İlk defa diktim. Çok mutluyum, çok gururluyum. Ülkemizi yeşillendiriyoruz ve daha güzelleştiriyoruz" dedi. Etkinlik yemek ikramı ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.