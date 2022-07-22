Hasat Yeni Başlamasına Karşın TMO'nun Lisanslı Depoları Doldu, Çiftçiler Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Çiftçiler, hasat ettikleri buğday ve arpayı koyacak lisanslı depo bulamıyor. Hasat yeni başlamasına karşın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) lisanslı depoları dolarken; saatlerce depo için bekleyen Eskişehirli çiftçiler uzun kuyruklar oluşturdu. 30 saattir mahsulüyle birlikte sırada beklediğini söyleyen çiftçi, "Dün ikindinden bu yana bekliyorum hala da beklemekteyim. Bugün boşalacağı da meçhul. Kime ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Büyükler bizi duysun, bizleri görsün" dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Çiftçi hazırlığını yapmış vermek için, devlet hazırlığını yapmamış almak için. Böyle planlama olmaz" diye konuştu.

Bu yıl TMO buğday alım fiyatını ton başına 6 bin 50 lira açıkladı. Buğdayını Ofis'e satan çiftçiye ton başına 1000 lira alım primi ödeneceği açıklandı. Daha sonra alım fiyatı ton başına 400 lira artırıldı. Buğday fiyatı 7 bin 450 liraya çıktı. Çiftçilerin büyük bölümünün buğdayını satmak yerine lisanslı depolara koymak istemesi nedeniyle bazı bölgelerde lisanslı depolarda yer kalmadı.

Eskişehir köylerinden TMO'ya ürünlerini teslim etmek isteyen çiftçiler, sıraya girmek için bir gün öncesinden gelerek beklemeye başladı. Silolarımızda 'yeterli alan yok' cevabını alan üreticiler, depolayacak alanları olmadığı için ürünlerini ne yapacaklarını bilemedi. Ürünlerle dolu tırlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Üreticiler, farklı illerden buğday ve arpa getirildiğini ve kendi ürünlerini depolayacak yer kalmadığını söylerken, TMO'nun ürünlerini almadığı takdirde tüccara mecbur kalacaklarını söyledi.

Eskişehir'in Sivrisihar ve Çifteler ilçelerinde devletin anlaşmalı olduğu lisanslı depolara ürününü getiren çiftçiler yaşadıkları hayal kırıklığını CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e anlattı.

"DEPONUN 10 BİN TONUNU TARIM KREDİ KİRALAMIŞ"

Bir üretici, "10 bin tonu tarım krediye kiralamışlar. Oradaki tüm ürünü buraya getirdi. Bizim kullanacağımız alanı gasp etti. Bir de şu anda ürünü vermekte sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

"30 SAATTİR BEKLİYORUM"

Çifteler'deki lisanslı depoya ürünü getiren bir çiftçi, 30 saati aşkın süredir mahsulüyle birlikte sırada beklediğini dile getirerek şunları söyledi:

"Dün ikindinden bu yana bekliyorum hala da beklemekteyim. Bugün boşalacağı da meçhul. Kime ne diyeceğimizi bilmiyoruz. En büyük sorun trafik sorunumuz. Yolu kapatıyoruz. Can tehlikesi de var. Büyükler bizi duysun, bizleri görsün. Bu memleketin çiftçilerini de onlar düşünsün. Biz burada düşünüyoruz. Derdimizi kimseye anlatamıyoruz."

ÇAKIRÖZER: "ÇİFTÇİ SATMAK İÇİN PLAN YAPMIŞ, DEVLET ALMAK İÇİN PLAN YAPMAMIŞ"

Çiftçilerin hasada başlamadan lisanslı depoların dolmasının birçok sıkıntıyı beraberinde getirdiğini aktaran CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise şunları söyledi:

"Tarlalardan ürünün getiren çiftçiler var. Dünden beri sırada bekliyorlar. Yüzlerce kamyon traktör bekliyor. Çünkü Toprak Mahsulü Ofisi tarafından kiralanmış silolar dolmak üzere. Alım tamamlanmış. Ama yarıdan fazla çiftçimiz biçim yapıyor, hasadı bitirmedi. Bu çiftçiler hasadını nereye koyacak belli değil. Ofis, buraya açık alana kuracak deniyor. Tabii ki çiftçiden alması önemli ama birçok çiftçi ofise vermek istemiyor hemen, emanete vermek istiyor. Ama özel depolar dolduğunda mecburen ofise vermek zorunda kalacak. Çiftçi hazırlığını yapmış vermek için. Devlet hazırlığını yapmamış almak için. Böyle planlama olmaz. Plansız şekilde doldu, nasıl doldu? Burası Çifteler ama Polatlı'nın (Ankara) buğdayı gelmiş. Konya'nın arpası buğdayı gelmiş Eskişehir'in deposuna. Eskişehir'in çiftçisi nasıl olacak? Çiftçi 30 saattir sırada bekliyor. Çok büyük bir plansızlık var ortada."

ANKA / Güncel