HASAT 2025, girişimcilik ekosistemini bir araya getirdi

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, HASAT 2025 etkinliğine 100'e yakın yatırımcı, 200'ün üzerinde AR-GE firması ve 450'nin üzerinde girişimcinin katıldığını belirterek, "İki günde 1000'in üzerinde yatırımcı, girişimci görüşmesi gerçekleştirildi." dedi.

Teknopark İstanbul'da düzenlenen ve girişimleri yatırımcılar, kurumlar ile ekosistem paydaşlarıyla buluşturan HASAT 2025 etkinliği, ikinci gün etkinlikleriyle devam etti.

Etkinlik kapsamında alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Teknoloji Girişimciliğinin Savunma Sanayisine Katkıları" panelinin ardından HASAT 2025 Gala Töreni yapıldı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, törende yaptığı konuşmada, HASAT 2025'te dijital ekonominin en dinamik alanlarının, savunmadan finansa, oyundan biyoteknolojiye kadar geniş yelpazede teknolojilerin ele alındığını söyledi.

Etkinlikte finans, oyun ve savunma odağında üç farklı panel oturumu gerçekleştirdiklerini ve 17 sektör liderini ağırladıklarını anlatan Akyol, "HASAT 2025'e 100'e yakın yatırımcı, 200'ün üzerinde AR-GE firması, 450'nin üzerinde girişimci katıldı. İki günde 1000'in üzerinde yatırımcı, girişimci görüşmesi gerçekleştirildi. 15 üniversiteden 1000'in üzerinde öğrenci ve yeni mezunla birlikte toplamda 2 bin 500'ün üzerinde kayıtlı katılımcıya ulaştık." dedi.

Akyol, sağlıktan biyoteknolojiye, savunmadan yapay zekaya, enerjiden ileri malzemeye kadar her alanda girişimcileri desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Girişimcilerimizin geliştirdiği ürünleri fikri haklarını korumak amacıyla patentliyoruz. Bu kapsamda son 5 yıldır Türkiye'de patent birincisiyiz. Girişimcilerimizin dünyada rekabet edebilmesi için eğitimden fona, mentörlükten satış pazarlamaya ve uluslararası ticarileşmeye kadar her konuda destek veriyoruz. Bu kapsamda yakın zamanda Deniz Portföy işbirliğiyle savunma sanayisi ekosistemini uçtan uca besleyen Çağla Girişim Fonu'nu kurduk. Çağla Girişim Fonu ile 4 girişimcimize toplamda 500 bin dolarlık yatırım yapma ön kararı aldık. Bu fonla yakın vadede toplamda 10 milyon dolara yakın destek sağlamayı hedefliyoruz."

"Elimizden ne geliyorsa yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise Teknopark İstanbul'un kuruluş sürecinden bahsederek, Türkiye'de birçok teknopark olmasına rağmen Teknopark İstanbul'un çok farklı bir yapısı olduğunu söyledi.

Teknopark İstanbul'da tamamen teknopark odaklı bir yapı olduğunu aktaran Avdagiç, "Kurulduğu günden bu yana gerçekten çok önemli projeleri çok hızlı ve sonuç odaklı şekilde hayata geçiren bir yapının içinde olduğumuzu gözlemliyoruz. Kısa zamanda çok önemli işler yaptık. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün bize liderlik ediyor olması, Teknopark İstanbul'un gelişimine büyük katkı sağladı." diye konuştu.

Avdagiç, Teknopark İstanbul'da kuluçka merkezi olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerimizin projelerini mutlaka bu topraklarda, bu şehirde, bu vatanda hayata geçirmeleri, projelerini alıp kesinlikle Edirne'den dışarıya bir yere gitmemeleri gerekiyor. Sizin burada bu projeleri etkili şekilde hayata geçirmeniz için elimizden ne geliyorsa yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Teknopark İstanbul ile aralarında İstanbul Ticaret, Sabancı, Yeditepe, Maltepe, Piri Reis, Gedik, Okan ve Gebze Teknik'in bulunduğu üniversitelerle işbirliği anlaşması imzalandı.

Etkinlikte ayrıca, Teknopark İstanbul ile Deniz Portföy arasında da işbirliği anlaşması yapıldı.

Çeşitli girişimlerin sunumlarıyla devam eden etkinlik, paydaşlara plaket takdimi ve günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.