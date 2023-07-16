Hasarlı Kur'an Kursu binasında yangın paniği

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası hasar alan Kur'an kursunun binasında çıkan duman itfaiyeyi hareketlendirdi. Olay, Onikişubat ilçesindeki Müftü Muhammed Gevher Kur'an Eğitim Merkezi'nde yaşandı. 6 Şubat depremlerinde hasar alıp boşaltılan erkek Kur'an kursu binasının çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı ile çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye aracının merdiveniyle binanın çatısına baktı. Her hangi bir olumsuzluk olmadığını gören ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.