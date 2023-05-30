Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hasarlı depoda çıkan yangın korkuttu

Hasarlı depoda çıkan yangın korkuttu

Güncel Haberler

Adıyaman'da, deprem nedeniyle hasar alan bir depodan çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında deprem nedeniyle hasar alan ve atık malzemelerin bulunduğu depo, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yakıldı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesine alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da, deprem nedeniyle hasar alan bir depodan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında deprem nedeniyle hasar alan ve atık malzemelerin bulunduğu depo, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yakıldı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesine alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Bulvarı Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title