Hasarlı depoda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da, deprem nedeniyle hasar alan bir depodan çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında deprem nedeniyle hasar alan ve atık malzemelerin bulunduğu depo, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yakıldı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesine alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN