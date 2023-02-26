Hasar tespit çalışmaları sürüyor Güncel Haberler Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş Milli İrade Meydanında Maliye Bakanlığı tarafından kurulan stantta, depremde ev, iş yeri ve araçları zarar gören vatandaşların başvuruları alınıyor. Alanda başvuru yapan Neşe Yıldızhan, "İş yerlerimizdeki zarar için oluşturulan çadırlarda başvuruları yaptık" dedi. Mehmet Fiskeci ise, evinin az, iş yerinin ağır hasarlı olduğunu belirterek, "20 gün önce taşınmıştım ve gününü göremeden, oturamadan ama canımız sağ. Başvurumuzu yaptık, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Maliye Bakanlığı Kahramanmaraş Yerel Güncel Haberler

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