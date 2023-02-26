HASAR GÖREN BİNAYA GİRERKEN GÖRÜLDÜ, 'HIRSIZLIK' İDDİASIYLA DÖVÜLDÜ

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde depremlerde hasar gören binaya hırsızlık için girdiği iddia edilen kişi, esnaf ve çevredekiler tarafından darbedilip, polise verildi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde depremlerde hasar gören binaya hırsızlık için girdiği iddia edilen kişi, esnaf ve çevredekiler tarafından darbedilip, polise verildi.

Olay, sabah saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaf, depremlerde hasar aldığı için boşatılan binaya girmeye çalışan bir kişiyi fark edince arkasından seslendi. Esnaf, durmayıp, kaçan kişinin peşine düştü. Hırsız olduğu iddia edilen kişi, esnaf ve çevredekilerce darbedildi. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi. İhbar sonrası dövülen kişi, polis ekiplerine teslim edildi. Suç kaydı olmadığı belirlenen kişi, sorgu için polis merkezine götürüldü. (DHA)