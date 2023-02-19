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Hasar gören binadaki pastaneden sağlam eşyaları çıkardılar

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Hasar gören binadaki pastaneden sağlam eşyaları çıkardılar

KAHRAMANMARAŞ'ta, Şevket Acar depremde ağır hasar gören binanın altında bulunan pastanesindeki eşyaları, eksper raporu sonrası binaya girip, taşıdı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, Şevket Acar depremde ağır hasar gören binanın altında bulunan pastanesindeki eşyaları, eksper raporu sonrası binaya girip, taşıdı.

Kahramanmaraş'ta depremde Azerbaycan Bulvarı'nda çok sayıda bina yıkılırken birçok binada ağır hasar gördü. Şevket Acar bulvarda ağır hasar gören bir binanın altındaki pastanesinden eşyalarını taşıdı. Şevket Acar ve akrabaları, koltuk, masa, sandalye ve kullandıkları eşyaları kamyonete yükleyerek hasar görmeyen diğer iş yerine götürdü.

Sağlam olan eşyalarını kurtarmaya çalıştıklarını belirten Şevket Acar, "Depremden dolayı yan tarafta binalar yıkıldı. Bizim binamız da ağır hasarlı. Biz de sağlam olan eşyalarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Binaya girmek riskli ama eksper gelip rapor verdi. Girebilirsiniz dedi. Hasar görmemiş, koltuklar, kutular, masa ve sandalyeler gibi eşyaları alıyoruz" dedi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Azerbaycan Güncel Haberler

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