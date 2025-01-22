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Hasankeyf'te Zeytin Yetiştiriciliği İçin Çiftçilere Bilgilendirme

Hasankeyf'te Zeytin Yetiştiriciliği İçin Çiftçilere Bilgilendirme
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi kapsamında zeytin yetiştiriciliğini teşvik edeceklerini belirtti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla çiftçilere bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ilısu Barajı'nın oluşturduğu koşulların avantajlı hale getirilmesi amacıyla eğimli ve kurak arazilerde zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda çiftçilere bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi kapsamında zeytin yetiştiriciliğini teşvik edeceklerini kaydetti.

İmrak, ilçede yürütülecek peyzaj çalışmalarında zeytin ağaçlarının da kullanılacağını belirterek, ilerleyen dönemlerde Hasankeyf'in, turizmin yanı sıra zeytin yetiştiriciliğiyle de adından söz ettireceğini anlattı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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