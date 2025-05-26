Hasankeyf'te Yeni Gençlik Merkezi İncelemesi

Hasankeyf'te Yeni Gençlik Merkezi İncelemesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, hizmete açılması planlanan gençlik merkezinde incelemelerde bulundu. Merkezin, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yakın zamanda hizmete açılması planlanan gençlik merkezinde incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre İmrak, gençlik merkezini ziyaret etti, yetkililerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmrak, gençlik merkezinin ilçeye değer katacağını belirtti.

İmrak, "Gençlik merkezleri gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle gelişimlerine katkı sağlayan önemli kurumlardır. Hasankeyf'te böyle bir merkezin hizmete girecek olması bizleri memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor

Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu

Takımdan ayrılacak iki yıldızı resmen duyurdu
Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı

Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı
ABD'nin F-35'leri dünya çapında savaş uçağı maliyetlerini artırdı

ABD'nin savaş uçaklarının gizli maliyeti belli oldu
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir

Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! İmzalar her an atılabilir
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.