Hasankeyf'te Üreticilere Üzüm Sıkma Makinesi Desteği
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, çiftçilere 14 adet üzüm sıkma makinesi dağıtıldı. Makine desteği, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından sağlandı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde üreticilere üzüm sıkma makinesi desteği sunuldu.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde düzenlenen törende, yüzde 70'i Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi, yüzde 30'u Hasankeyf Kaymakamlığınca karşılanan 14 üzüm sıkma makinesi çiftçilere dağıtıldı.
Törene, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muharrem Aksoy, kurum personeli ve çiftçiler katıldı.