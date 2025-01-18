Hasankeyf'te Tehlikeli Yolda Asfaltlama Çalışması Tamamlandı
Batman'ın Hasankeyf ilçesi Yakaköy-Büyükdere köyleri arasındaki tehlikeli yolun asfaltlama çalışması Valilik talimatıyla gerçekleştirildi. Çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı ve vatandaşların güvenli ulaşımı sağlandı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Yakaköy-Büyükdere köyleri arasındaki yolda asfaltlama çalışması yapıldı.
Vali Ekrem Canalp'in talimatı üzerine Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, tehlike arz eden yolda asfalt serildi.
Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek amacıyla yapılan çalışma tamamlandıktan sonra yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel