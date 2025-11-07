Hasankeyf'te Tarih ve Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

BATMAN'ın Hasankeyf İlkokulu öğretmenleri tarafından yürütülen 'Bir Adım Hasankeyf'e, Bir Adım Geleceğe' projesi kapsamında öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerin katılımıyla tarih ve doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Hasankeyf ilçesinde veliler öğrenciler ve öğretmenler, 12 bin yıllık Hasankeyf'te tarih doğa ve yürüyüş ile tekne türü yaparak bir araya geldi. Etkinlik, Zeynel Bey Türbesi önünde rehber eşliğinde yapılan tarihi bilgilendirme ile başladı. Aileler ve öğrenciler, Hasankeyf'in köklü tarihine dair bilgiler edinirken, taşınan tarihi eserlerin arasında yapılan doğa yürüyüşüyle liman bölgesine ulaştı. Liman kısmında, geleceğe nefes olması dileğiyle fidanlar toprakla buluşturuldu. Daha sonra düzenlenen tekne turu sırasında aileler ve öğrenciler, Hasankeyf Kalesi'ni yakından görme ve bölgenin doğal ile kültürel mirasını keşfetme fırsatını buldu. Doğa, tarih ve aile katılımının bir arada olduğu etkinlik, güzel anılar, keyifli sohbetler ve halaylar eşliğinde söylenen türkülerle son buldu.

'TARİHİ ESERLERİ İNCELEME FIRSATI BULDUK'

Etkinlik hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yağmur, "Tarihi kent Hasankeyf'teyiz. 2025 yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından aile yılı olarak ilan edildi. Aynı zamanda Kasım ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının talimatlarıyla yeşil vatan temalı etkinlikler de düzenliyoruz. Bugün çok güzel bir etkinliğimiz var. Hem yürüyüş yaptık hem de Hasankeyf tarihini bir kez daha gördük. Tarihi eserlerimizi inceledik Zeynel Bey Türbesi başta olmak üzere. Bununla birlikte tekne gezimizle beraber eski Hasankeyf'in olduğu bölgedeki tarihi eserleri de inceleme fırsatı bulduk. Aynı zamanda liman bölgesinde ağaç dikme etkinliği yaparak öğrenci ve velilerimiz arasındaki bağı da güçlendirmiş olduk" dedi.

İkinci sınıf öğrencilerinden Miray Özdemir (8), "Bugün gemiye bindik. Çok eğlendik. Her yeri gezdik, baktık. Sonra arkadaşlarımızla birlikte fidanlar diktik" diye konuştu. Mervan Eymen Kaya (8) ise, "Bugün gezi yaptık. Tekneye bindik. Fidan ektik. Yürüyüş yaptık. Arkadaşlarımla bugün çok güzel bir gün geçirdik. Tüm sınıf çok eğlendi" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,