Hasankeyf'te Okullara Spor Malzemesi Dağıtıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Valilik desteğiyle yürütülen 'Okul Sporları Projesi' kapsamında, okullara spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Mehmet Ali İmrak, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Valilik desteğiyle okullara spor malzemesi dağıtımı yapıldı.
Batman Valiliğinin desteğiyle İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce hazırlanan "Okul Sporları Projesi" kapsamında ilçedeki okullara spor malzemesi dağıtımı yapıldı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde malzemelerin dağıtımı amacıyla düzenlenen törene, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.