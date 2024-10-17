Hasankeyf'te Öğrencilere Deprem Eğitimi Verildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul öğrencilerine deprem anında ve sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitim verildi. Eğitimde ayrıca çök-kapan-tutun hareketinin uygulaması gerçekleştirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul öğrencilerine deprem eğitimi verildi.
Hasankeyf Ortaokulunda düzenlenen eğitimde deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi konusunda öğrencilere öğretmenler tarafından bilgiler verildi.
Bilgilendirmeden sonra çök-kapan-tutun hareketinin uygulaması yapıldı.