Hasankeyf'te Öğrencilere Deprem Eğitimi Verildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul öğrencilerine deprem eğitimi verildi.

Hasankeyf Ortaokulunda düzenlenen eğitimde deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi konusunda öğrencilere öğretmenler tarafından bilgiler verildi.

Bilgilendirmeden sonra çök-kapan-tutun hareketinin uygulaması yapıldı.