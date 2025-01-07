Hasankeyf'te Öğrenciler Jandarma ile Buluştu
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, ilkokul öğrencilerine jandarma mesleği tanıtıldı. Etkinlikte araçlar, silahlar ve ekipmanlar sergilendi; güvenlik, trafik kuralları ve toplumsal düzen hakkında sunumlar yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, jandarma personeliyle buluştu.
Hasankeyf İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere jandarma mesleğini tanıtmak için etkinlik düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte öğrencilere jandarmanın kullandığı araçlar, silahlar ve ekipmanlar tanıtıldı.
Daha sonra öğrencilere güvenlik, trafik kuralları ve toplumsal düzen konularında bilgilendirici sunumlar yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel