Hasankeyf'te Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı İçin Bayrak Yürüyüşü Düzenledi
Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayrak yürüyüşünde cumhuriyetin değerlerini hatırlatmak ve tarihi mirası onurlandırmak amacıyla bir araya geldi.
Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenledi.
Hasankeyf Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında, cumhuriyetin değerlerini hatırlatmak ve tarihi mirası onurlandırmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
40 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yürüyüş, okulda başlayarak Zeynel Bey Türbesi, Arkeopark, liman ve Şaab Vadisi'nin ardından kalede son buldu.
Yürüyüş boyunca öğrenciler, Türk Bayrağı taşıdı ve dalgalandırdı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel