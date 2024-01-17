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Hasankeyf'te Öğrenciler Arasında Satranç Turnuvası Düzenlendi

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Hasankeyf Ortaokulu tarafından öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak ve becerilerini artırmak amacıyla satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 30 öğrenci katıldı.

Hasankeyf ilçesinde satranç turnuvası yapıldı.

Hasankeyf Ortaokulu tarafından öğrencilerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak ve becerilerini artırmak amacıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Düzenlenen turnuvaya 30 öğrenci katıldı.

Okulun matematik öğretmeni Yunus Orak, satrancı öğrenciler arasında yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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