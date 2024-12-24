Hasankeyf'te Mahsur Kalan Keçi AFAD Tarafından Kurtarıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan bir keçi AFAD ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı ve sahibiyle buluşturuldu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Valiliğin açıklamasına göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, Kumluca köyü Atlıhan mezrasındaki kayalık bölgede bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine bölgeye 1 araç ile 4 personelden oluşan AFAD ekibi sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla kayalık alana inerek keçiyi kurtardı.
Keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel