Hasankeyf'te Kış Trafik Güvenliği Toplantısı
Hasankeyf ilçesinde, kış mevsimi boyunca trafik güvenliğini artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, kazaların önlenmesi ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için alınacak önlemler ele alındı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, kış mevsimi süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak önlemler, düzenlenen toplantıda ele alındı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kazaların önlenmesi, vatandaşların güvenli ve kesintisiz şekilde seyahat etmeleri için uygulanacak tedbirler görüşüldü.
Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve iş birliği kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıya, ilgili kamu kurumlarının amirleri katıldı.