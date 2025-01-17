Hasankeyf'te Karne Dağıtım Töreni Düzenlendi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde karne dağıtım töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler karne heyecanı yaşarken, öğretmenler de onlara tavsiyelerde bulundu. Okul Müdürü Aydın Özen, öğretmen ve öğrencilere dönem boyunca gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.
Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğretmenler öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, sevinçlerini öğretmenleriyle paylaştı.
Okul Müdürü Aydın Özen, öğretmen ve öğrencilere dönem boyunca gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel