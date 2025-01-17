Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Ateşkes tamam mı devam mı? Hamas'tan kritik açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Hasankeyf'te Karne Dağıtım Töreni Düzenlendi

Hasankeyf'te Karne Dağıtım Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde karne dağıtım töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler karne heyecanı yaşarken, öğretmenler de onlara tavsiyelerde bulundu. Okul Müdürü Aydın Özen, öğretmen ve öğrencilere dönem boyunca gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.

Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğretmenler öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, sevinçlerini öğretmenleriyle paylaştı.

Okul Müdürü Aydın Özen, öğretmen ve öğrencilere dönem boyunca gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
img

Narin davasında mahkemeden itirafçı Nevzat'a soğuk duş
img

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
img

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.