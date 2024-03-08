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Hasankeyf'te Kadın Kadına Projesi ile Eğitim Programı Gerçekleştirildi

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eğitim programı düzenlendi. Kadın Kadına Projesi kapsamında kadınlara çeşitli konularda eğitim verildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinesinde hazırlanan ve Hasankeyf Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürütülen "Kadın Kadına Projesi" kapsamında kadınlara eğitim verildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen ve 2 gün süren eğitim programında Jandarma Astsubay Üstçavuş Büşra Bayar Merk, polis memuru Rabia Atila, Dr. Zilan Toprak, Psikolog Meral Seven, Diyetisyen Ayşe Kaya Yiner konuşma yaptı.

Programda, kanser, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuk istismarı, obezite ve sağlıklı beslenme, ergenlik, stresle başa çıkma yöntemleri, etkili iletişim ve çocuklarda mahremiyet gibi konularda sunum ve konuşmalar yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kaymakam Mehmet Ali İmrak, Hasankeyfli kadınların sorunlarını kendi sorunları olarak gördüğünü söyledi.

İmrak, "Kadınlarımız içindeki sorunları belki burada bu güvenilir ortamda bir çözüm bulur ve burada dertlerine derman olabiliriz. Hepiniz birer annem ve kardeşimsiniz. Eğer bir sıkıntınız varsa kendi sıkıntım kabul ediyorum. Hepinizin kadınlar gününü kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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