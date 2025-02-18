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Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 9 Kişi Adli İşlem Gördü

Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 9 Kişi Adli İşlem Gördü
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 4 araçta yapılan aramada gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi ve 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 1376 paket sigara, 4 elektronik sigara, 12 çay termosu, 2 airPods (kablosuz kulaklık), 6 ayakkabı, 1241 oyuncak, 10 kutu alkollü içecek, 2 kol saati ve 180 iş eldiveni ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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