Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 9 Kişi Adli İşlem Gördü
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 4 araçta yapılan aramada gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi ve 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 1376 paket sigara, 4 elektronik sigara, 12 çay termosu, 2 airPods (kablosuz kulaklık), 6 ayakkabı, 1241 oyuncak, 10 kutu alkollü içecek, 2 kol saati ve 180 iş eldiveni ele geçirildi.
Olayla ilgili 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.