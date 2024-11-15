Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 araçta yapılan aramada 3 bin 42 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 5 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 42 paket sigara ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.