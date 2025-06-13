Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 6 Kişi Hakkında İşlem

Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 6 Kişi Hakkında İşlem
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 2 bin 32 paket sigara ele geçirildi ve 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 2 bin 32 paket sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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