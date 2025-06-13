Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 6 Kişi Hakkında İşlem
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 2 bin 32 paket sigara ele geçirildi ve 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 2 bin 32 paket sigara ele geçirildi.
Olaya ilişkin 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel