Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 4 Kişi Hakkında Adli İşlem
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem uygulandı. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında 3 araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1176 paket sigara, 25 elektronik sigara, 3 kablosuz kulaklık, 25 paket çay, 1 şişe alkol ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 3 araçta arama yapıldı.
Araçlarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1176 paket sigara, 25 elektronik sigara, 3 kablosuz kulaklık, 25 paket çay, 1 şişe alkol ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.