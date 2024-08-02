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Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 4 Kişi Hakkında Adli İşlem

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem uygulandı. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında 3 araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1176 paket sigara, 25 elektronik sigara, 3 kablosuz kulaklık, 25 paket çay, 1 şişe alkol ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 3 araçta arama yapıldı.

Araçlarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1176 paket sigara, 25 elektronik sigara, 3 kablosuz kulaklık, 25 paket çay, 1 şişe alkol ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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