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Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 19 Gözaltı

Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 19 Gözaltı
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 araçta yapılan aramada 5 bin 577 paket sigara, 13 cep telefonu, 2 elektronik sigara ve 5 airpods ele geçirildi. 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 5 bin 577 paket sigara, 13 cep telefonu, 2 elektronik sigara ve 5 airpods ele geçirildi.

Olayla ilgili 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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