Üye Girişi
Haberler

Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı

Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 6 araçta yapılan aramada 4 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara ve 1 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 6 araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 60 paket sigara ve 1 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel

Yerel Haberler Kaçakçılık Hasankeyf Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel batman Hukuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

BRICS Zirvesi'nden dünyaya TUSAŞ mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

Teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 Ekim'de sağlık ocakları açık mı? 30 nerenin plakası? 30 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Ron Ely kimdir, öldü mü? Tarzan dizisi Ron Ely kaç yaşında, neden öldü? Amedspor- Pendikspor maçı ne zaman? Amedspor - Pendikspor maçı nerede oynanacak? Oosterwolde sağlık durumu ne? Jayden Oosterwolde ameliyat mı olacak? PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek kim, öldü mü? TUSAŞ'a saldıran teröristler kimler? Fethullah Gülen'in ardından öne çıkan iki isim kim? HMGS sonuçları sorgulama ekranı! 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.