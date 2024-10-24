Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 6 araçta yapılan aramada 4 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara ve 1 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 6 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 60 paket sigara ve 1 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.