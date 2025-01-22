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Hasankeyf'te Kaçak Villalar Yıkıldı

Hasankeyf'te Kaçak Villalar Yıkıldı
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, hazine arazisine izinsiz inşa edilen 8 villa, yasal prosedürlerin ardından yıkıldı. Valilik, kaçak yapılaşmaya karşı mücadelenin süreceğini açıkladı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hazine arazisine kaçak inşa edilen 8 villanın yakımı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazine arazilerinin işgali ve izinsiz yapılaşmaya yönelik alan incelemesi yaptı.

İncelemede, ilçeye bağlı Urganlı köyünde hazineye ait arazide kaçak 8 villa yapıldığı tespit edildi.

Yapılar, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı.

Açıklamada, ilde kaçak yapılaşmaya karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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