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Hasankeyf'te Jandarma Denetiminde Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Hasankeyf'te Jandarma Denetiminde Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında 2 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ve 100 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara ile 100 elektronik sigara ele geçirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

Araçlarda gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara ve 100 elektronik sigara bulundu.

4 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel

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