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Hasankeyf'te Güneşli Köyü'nde Yeni Yollar Yapılıyor

Hasankeyf'te Güneşli Köyü'nde Yeni Yollar Yapılıyor
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Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli köyünde, 2024 yılı köy yolları yapım programı kapsamında kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yollar modern bir görünüme kavuşturulmuş olacak.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinin Güneşli köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı köy yolları yapım programı kapsamında Güneşli köyünde kilitli parke taşı çalışması başlatıldı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla yollar yeni bir görünüme kavuştu.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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