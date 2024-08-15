Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Sigara ve Parfüm Ele Geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında durdurulan 5 araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 450 paket sigara ve 34 parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yol kontrol uygulamasında durdurulan 5 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 450 paket sigara ve 34 parfüm ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.