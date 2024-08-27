Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, 998 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde, 998 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 5 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 998 paket sigara ve 8 elektronik sigara bulundu.
Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.