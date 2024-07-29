Üye Girişi
Haberler

Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılan yol kontrol noktasında durdurulan 2 araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1085 paket sigara, 4 telefon ve 8 paket çay ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 1085 paket sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, yol kontrol noktasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1085 paket sigara, 4 telefon ve 8 paket çay ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasankeyf Batman Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı

 Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi

Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title