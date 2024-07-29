Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılan yol kontrol noktasında durdurulan 2 araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1085 paket sigara, 4 telefon ve 8 paket çay ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 1085 paket sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, yol kontrol noktasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1085 paket sigara, 4 telefon ve 8 paket çay ele geçirildi.
Olayla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.