Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı 10 Cep Telefonu Ele Geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi. Bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel