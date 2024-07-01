Üye Girişi
Haberler

Hasankeyf'te Geleneksel Yöntemlerle Buğday Hasadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde modern tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerde buğdayın orak ve tırpanla hasadına başlandı. İlçenin Yakaköy köyünde buğday ekimi yapan üreticiler, engebeli arazilerine biçerdöver giremediği için hasadı geleneksel yöntemlerle yapıyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde modern tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerde buğdayın orak ve tırpanla hasadına başlandı.

İlçenin Yakaköy köyünde buğday ekimi yapan üreticiler, engebeli arazilerine biçerdöver giremediği için hasadı yıllardır geleneksel yöntemlerle yapıyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlalarının yolunu tutan üreticiler, sıcak havanın etkili olduğu bölgede oraklarla buğday başaklarını keserek hasat ediyor, kesilen başakları iple bağlayarak eşeklerle köye yakın boş bir araziye taşıyorlar.

Çiftçiler günün sonunda ise kesilen buğday başaklarını patoza atarak sapla samanını ayırıyor.

Saplarından ayrılan buğdaylar değirmende öğütülerek una dönüştürülürken, samanlar ise hayvanlara verilmek üzere ahırlara götürülüyor.

Çiftçilerden Seyfettin Orhan, gazetecilere, arazilerinin engebeli olmasından dolayı işlerinin zahmetli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 45 yıldır çiftçilik yaptığını ifade eden Orhan, "Babamın orağıyla hasat yapıyorum. Köyümüzde kaldık ve hiçbir yere gitmedik. Hayatımızı köyde sürdürüyoruz. Arpa, buğday ve mercimek ekip, biçiyoruz. İşimiz zor. 5 çocuğumla dayanışma halinde çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Hasankeyf Batman Güncel Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Sinan Ateş davasında 'Ben azmettirdim' itirafı! Mahkeme başkanı 'Sen ne anlatıyorsun' diye azarladı

Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı

 Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

 Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title