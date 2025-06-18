Hasankeyf'te El Sanatları Sergisi Açıldı

Hasankeyf'te El Sanatları Sergisi Açıldı
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu el sanatları sergisinin açılışına katıldı. Sergide kursiyerlerin hazırladığı geleneksel el işi ürünleri sergilendi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu el sanatları sergisinin açılışına katıldı.

Kaymakam İmrak'ın katılımıyla Hasankeyf Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, süs eşyası, dikiş nakış ve takı tasarımı gibi geleneksel el işi ürünleri yer aldı.

İmrak, sergide emeği geçen kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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