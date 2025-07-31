Hasankeyf'te Araç Taşıyan Tırda Yangın: 5 Otomobil Kül Oldu

Hasankeyf'te Araç Taşıyan Tırda Yangın: 5 Otomobil Kül Oldu
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, bir tırda çıkan yangın sonucunda 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı tırda meydana geldi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, araç taşıyan tırda çıkan yangında 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kavaklı köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı çoklu araç taşıma hizmeti veren tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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