Hasankeyf'te Anaokulu Öğrencilerine Doğa Sevgisi Aşılandı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla mevsim hikayeleri dinlendi ve sonbahar temalı tasarımlar oluşturuldu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Hasankeyf Anaokulunda "Okul yalnızca dört duvar arasında değil, okul her yerde" sloganı doğrultusunda öğrencilere doğa sevgisini artırmak ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla etkinlik yapıldı.
Etkinlikte, öğrenciler öğretmenlerinden mevsimlerin doğa üzerindeki etkilerini anlatan hikayeler dinledi.
Daha sonra, dökülen yaprakları toplayan öğrenciler, sonbahar temalı tasarımlar oluşturdu.
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