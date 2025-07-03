Hasankeyf'te 784 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 784 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 784 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.