Batman'da 40 üreticiye 5 bin zeytin fidanı dağıtıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 'Zeytinciliğin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 40 üreticiye yüzde 75 hibeli 5 bin zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi finansmanıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Zeytinciliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 40 üreticiye yüzde 75 hibeli 5 bin zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Ali İmrak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday, kamu kurum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
