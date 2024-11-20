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Hasankeyf'te 2025'te 250 Bin Turist Hedefi

Hasankeyf'te 2025'te 250 Bin Turist Hedefi
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Batman'ın Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, tarihi ilçede önümüzdeki yıl 250 bin yerli ve yabancı turist ağırlamayı hedeflediklerini açıkladı. Bu yıl 125 bin turistin ilçeyi ziyaret ettiğini belirten İmrak, turizm etkinliklerinin ilgi çekmeye devam ettiğini söyledi.

Batman'ın Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, önümüzdeki yıl tarihi ilçede 250 bin yerli ve yabancı turist ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

İmrak, bir restoranda düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi ilçenin bu yıl kasım ayı itibarıyla 125 bini kişiyi ağırladığını, her geçen gün ilçeye olan ilginin arttığını söyledi.

İlçeye gelen turist sayısını artırmak için yoğun çalıştıklarını belirten İmrak, "Geçen yıl Sayın Vali'mizin önderliğinde 2 büyük aktiviteyi gerçekleştirdik. Bunlardan birincisi Hasankeyf 3. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali, ikincisi Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'ydı. Sadece iki yarışmada yaklaşık 30 binin üzerinde misafirimizi Hasankeyf'te ağırladık." dedi.

Bu yıl için 100 bin hedefi belirlediklerini, bu hedefi kasım ayı itibarıyla geçtiklerini anlatan İmrak, bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında yaklaşık 40 bin kişinin ilçeyi ziyaret ettiğini anımsattı.

İmrak, şöyle devam etti:

"Hasankeyf'imize hafta sonu geldiğinizde esnafımızın yüzündeki mutluluğu göreceksiniz. Arkeopark ve Kale alanının devir teslimi gerçekleştikten sonra bu rakamları çok kolay bir şekilde aşacağımıza inanıyoruz. 2024 hedefinde 100 bin hedefi koyduk ve bunun üzerine çıktık. 2025'te, 250 bin hedefine ulaşmayı hedefliyoruz. Hasankeyf önümüzdeki yıl bütün çaba ve gayretiyle 250 bin misafiri ağırlayacaktır. Ayrıca Turizm Geliştirme Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle Hasankeyf'e yabancı turistin ilgisini görüyoruz. 125 bin misafirimizin yüzde 20'sinden fazlası yabancı turistlerden oluşmaktadır."

İlçede devam eden projelerin büyük oranda tamamlandığını ve devir teslim işlemlerinin sürdüğünü kaydeden İmrak, devir işlemlerinin tamamlanmasıyla ilçeyi ziyaret eden turist sayısında da artış olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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