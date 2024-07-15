Hasankeyf'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçede düzenlenen program, Hükümet Konağından kent meydanına kadar gerçekleştirilen bayrak yürüyüşü ile başladı.

Kent meydanında düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinletildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden programda ilahiler seslendirildi, şiirler okundu.

Kaymakam Mehmet Ali İmrak, programda yaptığı konuşmada 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı halkın sokakları ve meydanları doldurarak tanklara, tüfeklere, uçak ve helikopterlere karşı durduğunu belirtti.

İmrak, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz o gece bu toprakların nasıl vatan kılındığını bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz sadece Türkiye tarihinde değil dünya demokrasi tarihinde de şerefli bir direniş örneğidir. Kapkara bir gecenin aydınlık bir sabaha uyanışıdır. Milletimiz o gece ayağa kalkarak sinsi duvarları nasıl yıktığını 7 düvele göstermiştir. Bugün milletin devletiyle bir olup o şerefli destanın yazıldığı günün yıl dönümüdür. Tarihimize, kültürümüze ve ortak değerlerimize sahip çıkarak kıymet bileceğiz. Buradan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

Programda daha sonra "15 Temmuz" konulu sinevizyon gösterimi sunuldu.