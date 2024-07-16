Hasankeyf'te 1010 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılan yol kontrol noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramada, 1010 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 1010 paket sigara ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasındaki uygulamada durdurulan iki araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 1010 paket sigara bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.