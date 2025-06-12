Hasankeyf Müzesi'nde 2 bin 300 yıllık eserler sergilendi

Hasankeyf Müzesi'nde 2 bin 300 yıllık eserler sergilendi
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan müzede, 100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi kapsamında yapılan kurtarma kazılarında elde edilen 2 bin 300 yıllık 26 tarihi eser ilk kez ziyarete açıldı. Sergi, 3 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan Hasankeyf Müzesi'nde 2 bin 300 yıllık 26 tarihi eser ilk kez ziyaretçilere açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi kapsamında Hasankeyf ilçesine bağlı Akalin köyünde geçen yıl gerçekleştirilen kurtarma kazılarında elde edilen Helenistik ve Pers döneme ait 39 eserden 26'sı Hasankeyf Müzesi'nde teşhire sunuldu.

Müzede, 2 bin 300 yıllık sikke, küpe, yüzü, bilezik, mühür, sürme kabı, pişmiş toprak kase gibi eserlerin yer aldığı sergi, 3 ay boyunca ziyarete açık olacak.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 bin yıllık kadim tarihe sahip ilçenin her bir köşesinde tarih yattığını söyledi.

Akalin köyünde geçen yıl kurtarma çalışması yapıldığını ve 79 kaya mezar bulunduğunu anımsatan İmrak, "Kurtarma çalışması sonucunda yaklaşık 79 mezara ulaşıldı. Bunların içerisindeki eserler bugün Bakanlığımızın 100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi kapsamında Hasankeyf Müzemizde ziyarete açıldı." dedi.

İlçede kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden İmrak, kazı ekibinin çok kısa sürede Hasankeyf Müzesi envanterine birçok eser kazandırdığını bildirdi.

Hasankeyf Müze Müdürü Şeyhmus Genç de Akalin köyünde definecilerin jandarma ekiplerince yakalanması sonucu kaya mezarlarda çalışma yürüttüklerini anlattı.

Yapılan çalışmalarda Helenistik ve Pers dönemine ait 2 bin 300 yıllık eserler bulduklarını ve bunları müzeye kazandırdıklarını bildiren Genç, "Eserler arasında önemli mühürlerimiz ve Helenistik dönemi gümüş sikkelerimiz var. Bakanlığımızın projesi kapsamında bu eserlerimizi teşhire sunduk." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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