Hasankeyf Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Hazırlanıyor

Hasankeyf Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Hazırlanıyor
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Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Hasankeyf, artan ziyaretçi sayısı için esnafın hazırlık yaptığını gösteriyor.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapımının ardından yeni yerleşim alanına taşınan ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken Hasankeyf ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla heyecan yaşanıyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi, Hasankeyf Kalesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi yapılar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kurban Bayramı'nda da artması beklenen ziyaretçi sayısı nedeniyle esnaf, vitrinlerini yenileyerek yoğunluğa karşı hazırlıklara başladı.

Esnaf ve tur rehberi Mehmet Salih İnalöz, Hasankeyf'i en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, bayram dolayısıyla heyecan yaşadıklarını söyledi.

İnalöz, "Mardin ve Midyat gibi tarihi yerlere yakın olmamız nedeniyle de tercih ediliyoruz. Bayramda güzel bir kalabalık bekliyoruz." dedi.

Esnaf Muhyettin Talayhan da ilçede 12 yıldır esnaflık yaptığını ifade etti.

Bayram hazırlığı için yoğun mesai harcadığını anlatan Talayhan, "Gelen misafirlere hazırlık olsun diye hediyelik eşya yapıyoruz. Burası tatil günlerinde kalabalık oluyor." diye konuştu.

İzmir'den gelen Beyza Tekçe ise ailesiyle birlikte ilçeye geldiğini kaydetti.

Tekçe, "Hasankeyf'i çok duymuştuk. Gelip görmek istedik ve çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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