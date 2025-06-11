Hasankeyf Kaymakamlığı Anız Yangınlarına Karşı Uyardı

Hasankeyf Kaymakamlığı anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, anız yakmanın son derece yanlış bir yöntem olduğu belirtildi.

Anız yakılmasıyla karşılaşılacak zararların telafisinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, anız yakılmasıyla tarımsal ekosistemin tahrip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, anız yakanlar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında dekar başına 556 lira 71 kuruş idari para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı.