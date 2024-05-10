Üye Girişi
Haberler

Hasankeyf Kaymakamı Trafik Kazalarına Dikkat Çekti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, trafik kazalarının önlenmesi ve kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, ulaşım altyapısında yapılan hızlı gelişmeler ve artırılan tedbirlere rağmen kural ihlalleri ve dikkatsizlikten dolayı trafik kazalarının yaşandığını belirtti.

Trafik kazalarının, kurallara uyulduğu takdirde önlenebilir olduğunu kaydeden İmrak, doğru ilk yardım uygulamaları ile hayat kurtarıldığını ifade etti.

İmrak, şunları kaydetti:

"Sorumlu bireyler olarak hepimize önemli görevler düşmektedir. Hepinizin hayatı bir anlık dikkatsizlik veya kural ihlali sonucu yitirilemeyecek kadar değerlidir. İlçemizde karayolları trafik güvenliği ile ilgili emniyet ve jandarma teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız koordineli bir şekilde kazaların önlenmesi ve bundan doğan olumsuz sonuçların en alt seviyeye indirilmesi için yoğun gayret göstererek çalışmalarını sürdürmektedir. Bütün vatandaşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı davranmalarını ve karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara azami ölçüde dikkat etmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Al trafik Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title